Aggressione a Como.

Aggressione a Como nella notte

Paura per un ragazzo di 19 anni questa notte. Il giovane è stato infatti aggredito attorno alle 5 in via Borgovico. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Como in codice giallo e una volante della Questura. Dopo essere stato stabilizzato il giovane è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna in codice verde.

Giovane ragazza intossicata dall’alcol

Accanto ad alcuni lievi malori che si sono verificati a Cermenate e a Griante, nella notte un’ambulanza ha dovuto soccorrere una ragazza di 23 anni ubriaca. E’ successo a Fino Mornasco attorno alle 2.30. La giovane è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per ulteriori accertamenti.

