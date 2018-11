Doppia aggressione in provincia. Coinvolti due uomini.

Doppi aggressione, ecco cosa è accaduto

Nottata movimentata quella appena trascorsa. Alla 1.20 si è registrata un’aggressione a Erba, in via Giacomo Leopardi. Protagonista un ragazzo di 22 anni soccorso da un’ambulanza, poi rientrata in codice verde all’ospedale cittadino. Altro evento violento alle 5.54 a Como, in viale Lorenzo Spallino. In questo caso è stato coinvolto un uomo di 54 anni. Sul posto la Croce rossa di Cernobbio, rientrata in codice verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Gli altri interventi

Da segnalare anche diverse ubriacature finite male. La prima alle 22.49 a Canzo in piazza Alessandro Verza. E’ stato soccorso un uomo di 39 anni dalla Sos di Canzo. Ubriaco in strada, questa volta in viale Geno a Como alle 23.40, un ragazzino di 14 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Como rientrata poi in codice verde all’ospedale Valduce. Infine, alle 2.04, in via Della Pace a Lomazzo, altra intossicazione etilica per un maschio di 39 anni. Allertati i Carabinieri di Cantù con intervento di un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Rientro in verde all’ospedale di Cantù.