Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione a Erba

Tutto si è verificato intorno alle 23.30 in via Giacomo Leopardi. Tra i coinvolti nell’aggressione un giovane di 22 anni che è finito in ospedale in codice verde. Sul postro, oltre i soccorsi, anche i Carabinieri di Como che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Una donna di 60 anni, a bordo della sua auto, è finita contro un ostacolo a Sorico. La Cri di Colico l’ha portata all’ospedale di Gravedona in codice verde. Pochi minuti dopo un malore a Capiago per una donna di 60 anni. E’ poi stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù. Malore infine, poco prima delle 11, anche a Como. Un uomo di 42 anni è finito al Sant’Anna, le sue condizioni non preoccupano.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU