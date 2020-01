Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione a Lurate Caccivio

L’episodio è avvenuto poco prima delle 22 in via 20 settembre, all’altezza del civico 46. I sanitari sono stati allertati per un evento violento, classificato come aggressione. Soccorso un giovane di 26 anni per cui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù che dovranno ricostruire l’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare una caduta al suolo ad Albavilla, in via Mentana. Un uomo di 61 anni è finito in codice giallo all’ospedale di Lecco. Un malore invece a Como, in via del Dos per un anziano. Malore anche per un bimbo di un anno a San Siro. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice verde.