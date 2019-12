Clelia Orsenigo, 41 anni, di Figino Serenza, è la nuova conservatrice museale del Museo civico di Erba dallo scorso 1° novembre.

Al museo civico di Erba c’è una nuova conservatrice museale

Laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico e poi specializzata in Archeologia, ha assunto l’incarico part time come vincitrice del concorso dopo il trasferimento della conservatrice precedente, Barbara Cermesoni. “Ho già avuto numerose esperienze museali prima di questa, come libero professionista – ci ha raccontato –Ho fatto le esperienze più diverse, a partire dalla portineria per l’accoglienza dei visitatori, fino agli allestimenti di mostre e di musei stessi. Tutto mi è servito per spaziare a 360 gradi nella mia preparazione e conoscenza”.

