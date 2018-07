Scontro tra auto e moto questa sera ad Albavilla: due feriti.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 19.20 in via per Carcano, proprio in prossimità del semaforo della frazione di Albavilla. Una Audi scura e uno scooter sono venuti a contatto: nell’impatto due persone sono rimaste ferite, un uomo di 65 anni e una donna di 63 anni.

Portati in ospedale

Entrambi i feriti sono stati in ospedale da due ambulanze della Croce Rossa di Montorfano e della Croce Rossa di Cantù, intervenute sul posto. Fortunatamente, le condizioni dei due non dovrebbero essere gravi, sebbene i soccorsi siano stati allertati in codice rosso. A Carcano sono arrivati anche i Carabinieri di Erba per eseguire i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.