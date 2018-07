Albese, lavori in corso in via Raffaello Sanzio.

Albese, lavori in via Sanzio: ordinanza per la viabilità

Lavori in corso in via Raffaello Sanzio, la Polizia locale intercomunale emette ordinanza per regolamentare la viabilità. L’ordinanza è entrata in vigore oggi, martedì 24 luglio, e impone la chiusura del traffico veicolare per tutti i giorni lavorativi fino a venerdì 3 agosto, dalle 8.15 alle 18. Il provvedimento è stato preso per permettere alla società Condotte Nord di eseguire i lavori di scavo per la posa di tubazioni gas-metano. Allo scopo di informare la cittadinanza sarà posta l’opportuna segnaletica verticale e orizzontale lungo la via, strada a fondo cieco.

Vista l’ordinanza, anche la raccolta di rifiuti a opera di Service 24 sarà eseguita lungo la via prima delle 8: i residenti sono dunque invitati a posizionare i propri rifiuti prima di quell’orario.