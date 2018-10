Albese, proseguono i lavori per costruire la rotonda all’incrocio di via Montorfano: strada chiusa al traffico fino a oggi, venerdì 26 ottobre.

Albese, via Montorfano chiusa al traffico

Continuano i lavori per la costruzione della seconda rotonda sulla Provinciale, all’incrocio di via Montorfano. A tale scopo, è stata emessa nei giorni scorsi l’ordinanza della Polizia locale intercomunale per chiudere la strada al traffico veicolare: inizialmente disposta fino al 22 ottobre, è stata prolungata fino a oggi, venerdì 26 ottobre, alle 18. La chiusura riguarda nello specifico i tratti tra le ex statali Como-Lecco e Como-Bergamo e tra via Lombardia e via Roma. I residenti direttamente interessati potranno uscire dal ramo libero della via.