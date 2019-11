Albese, proseguono gli incontri del Gruppo di lettura: appuntamento a domani, mercoledì 27 novembre.

Al centro civico “Fabio Casartelli” riprendono le attività del gruppo di lettura «Libri: parole da leggere», formato da appassionati lettori che mensilmente si confronta sulle letture affrontate. Un nuovo appuntamento è in programma per domani sera, mercoledì 27 novembre, dalle 21 alle 22 al centro civico in via Roma. Gli incontri si terranno ogni ultimo mercoledì del mese e la cittadinanza è invitata a partecipare.