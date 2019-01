Alcol a fiumi nelle feste di Capodanno: quanti interventi dei soccorsi!

Prima di mezzanotte

Prima dell’arrivo del nuovo anno un solo intervento per i soccorsi comaschi: alle 23.25 un uomo di 33 anni ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari in via per Cernobbio, in codice rosso, per un medico acuto. L’uomo è stato trasportato al Valduce in codice giallo.

Gli interventi nel nuovo anno

Ma è stato dopo lo scoccare della mezzanotte che i soccorsi hanno dovuto fare gli straordinari. Anche se fortunatamente non c’è stato alcun episodio particolarmente grave. Le prime tre chiamate, tutte tra mezzanotte e la una, per tre cadute al suolo, a Griante, Como e Lipomo. Tutte uscite in codice giallo, che si è trasformato in verde al rientro, quindi nulla di grave. Alla 1.37 la prima intossicazione etilica, in via Volta a Carbonate: un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tradate. Poi alle 2.50 circa in via Piadeni a Como: la Croce rossa di Lipomo ha soccorso una persona di 17 anni, che aveva alzato un po’ troppo il gomito. Stessa situazione a Cantù in via Ariberto alle 3 passate da pochi minuti e a Orsenigo un’ora più tardi. La nottata alcolica si è chiusa con due interventi a Como: il primo nel piazzale San Gottardo, nei pressi della ferrovia, dove è stato soccorso un uomo di 24 anni, e il secondo questa mattina intorno alle 8, quando la Cri di Como è stata chiamata in codice rosso in via Manzoni per soccorrere un ragazzo di 26 anni, trasportato poi al Valduce in verde.

Gli altri interventi della nottata

Non solo persone ubriache nella notte. Alle 2.14 a Villa Guardia la Cri di Lurate è intervenuta per un incidente stradale in via Monte Spluga: coinvolti una donna di 26 anni e un bambino di 5 anni. Poi intorno alle 3 in via Tentorio a Como un uomo di 30 anni è stato soccorso in codice giallo per una ferita, che poi fortunatamente non si è rivelata grave.