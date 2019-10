Negli ultimi weekend si sono verificati numerosi ricoveri di minorenni in stato di intossicazione etilica dopo avere consumato bevande alcoliche nei principali luoghi di ritrovo di giovani.

Alcol a minori: chiusura per due discoteche comasche

Il Questore della provincia di Como ha disposto la sospensione dell’attività per le discoteche “Libe Winter Club” di Como e “K-Class” di Tavernerio per la durata di giorni 10. I titolari delle discoteche sono stati deferiti all’A.G. per avere somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni. Nel corso degli approfondimenti, sono state elevate anche sanzioni amministrative ad entrambi i locali per avere somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni.