Alcol tra minori: due ragazze di 15 anni soccorse a Como nella notte e trasportate in ospedale.

Alcol, fenomeno allarmante tra i giovanissimi

Notte di interventi per soccorrere persone che hanno abusato di alcolici. Il caso più preoccupante, a Como, è accaduto pochi minuti prima delle tre, in via Sant’Abbondio. Coinvolte tre persone, in particolare risulta l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Cri di Lipomo e della Cri di Como per due quindicenni. Una è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cantù, l’altra in codice verde al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Altri interventi per abuso di alcolici

A Gravedona, poco prima della 1, in via Garibaldi, soccorso in codice giallo un 57enne per intossicazione etilica. Più tardi, invece, alla 1.55, a Como in piazza Duca Amedeo d’Aosta, necessario l’intervento di un’ambulanza in codice giallo per la stessa motivazione: soccorsa una ragazza di 23 anni: è stata trasportata in codice verde al Sant’Anna. E alle 2.08, sempre nel capoluogo ma in via Sant’Abbondio, un’altra donna soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Valduce.