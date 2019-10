Allagamento alla stazione Canzo-Asso: Vigili del Fuoco in azione. E’ successo nella serata di ieri, sabato.

Le copiose precipitazioni che si sono riversate per tutta la giornata di ieri, sabato, hanno causato l’allagamento degli appartamenti al piano superiore della stazione, provocato dalla grondaia completamente ostruita. L’acqua ha raggiunto persino il piano terra, dove hanno sede la biglietteria della stazione e il bar.

In azione i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per ripristinare e mettere in sicurezza l’area.