Questo pomeriggio, giovedì 27 giugno 2019, c’è stato un allarme incendio in azienda ad Albese con Cassano.

Allarme incendio in azienda ad Albese

Intorno alle 15.20 sono stati allertati i Vigili del fuoco e i sanitari in via Lazio, all’altezza del civico 10. La macchina dei soccorsi si è precipitata nella via dove ha sede la ditta Ghioni e Valaperta stampaggio caldo di acciai. Un grande spavento ma per fortuna non risultano feriti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto a prendere fuoco sarebbe stato del materiale all’interno di un bidone, posto fuori dall’azienda. L’allarme è fortunatamente subito rientrato.