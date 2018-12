Allarme all’ora di pranzo per un ultraleggero nel lago di Pusiano. Arrivati sul posto però i soccorritori non hanno trovato nessuno.

Ultraleggero nel lago: nessun riscontro

Poco prima delle 13 di oggi, domenica 30 dicembre, i soccorsi sono stati allertati da qualcuno che avrebbe visto un ultraleggero cadere nel lago di Pusiano. Immediato l’arrivo in posto di un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e di un’automedica, insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri di Lecco. Nel lago però non c’era nessuno e né si vedeva il relitto del velivolo. Al momento in cui si scrive la notizia, sembra si si sia trattato di un falso allarme, tanto che i soccorritori sono rientrati.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU