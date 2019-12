Allarme portachiavi truffa: messaggio divulgato ieri, mercoledì 18 dicembre, dal sindaco di Binago ma in realtà si trattava di una bufala.

Allarme per un messaggio del sindaco

Ha creato un certo scompiglio il messaggio postato ieri dal sindaco binaghese Alberto Pagani sulla pagina Facebook del Comune. In particolare, il primo cittadino ha veicolato un messaggio ricevuto a sua volta da un contatto ritenuto affidabile. Peccato, però, che questa volta si trattasse di allarme fasullo. Nell’invito a prestare attenzione, infatti, Pagani ha riportato un testo in cui si fa riferimento a personaggi che omaggiano portachiavi nei parcheggi di supermercati e nei pressi di distributori di benzina. Portachiavi da evitare perché dotati di Gps che permettono ai ladri di controllare i movimenti di chi li utilizza. Da qui l’immediata diffusione del messaggio su Facebook, rimbalzata nelle chat di vari cittadini. Ma in realtà nessun episodio si era verificato: una bufala circolante da tempo sul web.

La spiegazione del primo cittadino

Contattato al riguardo, lo stesso Pagani, scusandosi, ha spiegato cosa è successo. Ricevuto il messaggio da una sua conoscenza affidabile, ha pensato di darne evidenza attraverso la pagina Facebook del Comune binaghese, salvo poi accorgersi che la storia del portachiavi non era nient’altro che una bufala. Ormai la catena era partita, quindi è bene puntualizzare che non sussiste alcun allarme.