Paura per un 77enne a terra: ambulanza d’urgenza a Ponte Lambro.

Ambulanza a Ponte Lambro

Intorno alle 10.30 di questa mattina, lunedì 1 aprile, un’ambulanza della Sos di Canzo e un’auto medica si sono recate d’urgenza in via Roma a Ponte Lambro. Un uomo infatti è stato ritrovato a terra e sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Gli operatori, prestate le prime cure in posto al 77enne, lo hanno trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale di Erba.

