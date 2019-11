Ambulanza intervenuta ieri, domenica 24 novembre, qualche minuto dopo le 20.30, in via Michelangelo Ricci a Como.

Ambulanza per soccorrere un uomo

I soccorritori della Croce azzurra di Como sono intervenuti in codice giallo. Necessario l’intervento di soccorso per un uomo di 36 anni, per un malore. La persona è stata trasportata all’ospedale Valduce di Como, in codice verde.

Nottata tranquilla

Non vengono segnalati altri interventi nella scorsa nottata, quindi tranquilla sul territorio comasco.