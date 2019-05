Continuano i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Prefettura di Como in collaborazione con tutte le Forze dell’ordine.

Ancora controlli nel Comasco: espulsi otto stranieri da Como

Nella settimana dal 27 aprile al 4 maggio 2019 sono stati effettuati ben 35 posti di controllo. Sono stati anche controllati tre esercizi pubblici e identificati nove clienti. 1993 i veicoli controllati e 14 le contravvenzioni al codice della strada elevate. Nel complesso sono state identificate 417 persone, di cui 50 cittadini stranieri. Tre le persone denunciate in stato di libertà e 3 quelle segnalate per possesso di stupefacenti per uso personale, con contestuale sequestro della droga.

Durante questi controlli straordinari con lo scopo di prevenire e contrastare i principali fenomeni criminosi sono stati espulsi otto cittadini stranieri.