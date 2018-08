Anzano, il maestro del Tennis Club Iseo Colciago vince a Carate Brianza: per lui la 52esima vittoria del 2018.

Nei giorni scorsi l’atleta, maestro del Tennis Club Anzano, si è aggiudicato a Carate Brianza la tappa del Master della Brianza, torneo tennistico di Terza Categoria, vincendo per 6-2 6-2 contro Alberto Serniotti, giocatore di Curno. La vittoria del torneo è stata ottenuta da Colciago battendo in semifinale Davide Colombo (Bestennis) per 6-3 6-2, nei quarti Andrea Fanzaga per 7-5 6-3 e negli ottavi Lorenzo Notarianni, di Cesano Maderno. Colciago si aggiudica così la 52esima vittoria del 2018, proseguendo un’ottima stagione di gare.

Il maestro del Tennis Club, solo alcuni mesi fa, si è aggiudicato la finale del master nazionale di Quarta categoria, potendo così giocare sabato 19 maggio al Foro Italico in concomitanza con le finali degli Internazionali d’Italia. Colciago è maestro ad Anzano del Parco e tiene lezioni singole e collettive per amatori e agonisti.