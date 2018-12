Un’anziana scomparsa da Lurago nella giornata di ieri, mercoledì 19 dicembre, è stata ritrovata qualche ora fa. Una vicenda che ricorda quanto successo alla fine di novembre ad una donna di Vertemate.

Anziana scomparsa da Lurago

Nella mattinata di ieri l’anziana, 90 anni, si era allontanata da casa per fare il solito giro in paese. Uscita senza nemmeno il giubbino, nonostante il freddo, non aveva però fatto rientro a casa, come invece era solita fare. La famiglia, preoccupata nel non vederla ritornare nel pomeriggio e nemmeno durante la sera, ha avvisato i Carabinieri dell’accaduto.

Ritrovata all’ospedale Niguarda

In mattinata sono quindi partite le ricerche che hanno visti impegnati anche i Vigili del fuoco. Dopo i primi accertamenti però è emerso che la donna si trova ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. L’ipotesi è che si sia sentita male e da lì i soccorsi l’abbiano trasportata al pronto soccorso milanese.