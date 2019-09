Nel corso delle prime ore del mattino di oggi, 20 settembre 2019, i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba hanno tratto in arresto B.G., cittadino di Inverigo classe 1988, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto per spaccio a Inverigo

Dopo accurati, meticolosi e prolungati servizi di osservazione e pedinamento, gli operanti hanno proceduto al controllo, in via Filzi di Inverigo, dell’uomo, “beccato” mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un assuntore. Le successive perquisizioni personali e domiciliari a carico del pusher, hanno rinvenuto e posto in sequestro penale: un panetto di hashish del peso di gr. 98,43; un ulteriore frammento della suddetta sostanza del peso di gr. 7,06: un involucro in cellophane contenente gr. 0,32 “cocaina”; 220 euro e materiale comprovante illecita attività consistente in un bilancino di precisione e varie buste in cellophane utilizzate per confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, concluse le formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.