Asd Valbasca Lipomo ha un nuovo campetto al centro sportivo di via Olimpica.

Asd Valbasca, nuovo campo di calcio a Lipomo

Nuovo campetto di calcio a 5 alla struttura sportiva comunale dove si allena e gioca la società calcistica lipomese Asd Valbasca Lipomo. E’ stata recentemente predisposta la nuova struttura in un campo sintetico creato per dare un valore in più all’area comunale di Lipomo in via Olimpica. “Questo nuovo campetto è stato fortemente voluto e finanziato dalla società calcistica – spiega il presidente Roberto Soggia – per dare ai più piccoli la possibilità di potersi allenare nelle migliori condizioni possibili e imparare al meglio la disciplina del calcio. Questa area è anche riservata per gli allenamenti specifici dei nostri portieri con i loro preparatori specializzati: siamo una società attent al miglioramento e alla crescita non solo dei nostri ragazzi, ma in primis alla miglioria della struttura in essere”.

Asd Valbasca Lipomo, si riprende dal 3 settembre

Le attività di Asd Valbasca Lipomo ricominceranno il 3 settembre, mentre gli open day inizieranno l’8 settembre: il primo sarà per i più piccoli dal 2010/11/12/13/14 per poi proseguire in giorni settimanali con il resto delle annate fino ai giovanissimi 2004. Per informazioni sulla nuova stagione sportiva: Maurizio ‭347 0907708‬ o Gianpaolo ‭347 2619351.