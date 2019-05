Assistente sociale aggredita a Montorfano: è successo ieri, giovedì 23 maggio.

Assistente sociale aggredita a Montorfano

E’ successo ieri, giovedì 23 maggio, a mezzogiorno: un’assistente sociale del Comune di Montorfano, 33 anni, è stata aggredita da una coppia che ha preteso di essere ricevuta dalla dottoressa al di fuori dell’orario d’ufficio. La violenza, dapprima verbale, è poi sfociata in danni fisici arrecati alla professionista dai due con colpi e strattoni.

Assistente sociale aggredita, il commento di Cgil

Sull’increscioso episodio, Cgil è intervenuta in difesa della lavoratrice. “La Rsu e la Fp Cgil condannano fortemente ogni tipo di aggressione verbale e fisica ai danni di tutti i lavoratori che svolgono servizio pubblico – fa sapere il sindacato – e che, spesso in situazioni esposte e in carenza di mezzi e risorse, tramite il proprio operato mantengono alta la qualità dei servizi pubblici. Le scriventi esprimono solidarietà alla lavoratrice, dipendente di una cooperativa, aggredita verbalmente e fisicamente mentre in servizio nel comune di Montorfano. Si esprime la necessità di atti e azioni per garantire la piena sicurezza dei lavoratori durante la loro attività , in particolar modo nei riguardi di coloro che svolgono servizio diretto al pubblico, specialmente se coinvolti nell’erogazione di sostegno assistenziale e di cura. Questo tipo di attività, infatti, comporta la totale esposizione a situazioni di disagio sociale ed economico, le cui conseguenze lavorative e psicofisiche pesano sui dipendenti coinvolti e che spesso non vengono adeguatamente considerate e affrontate. Si auspica per questo, che l’amministrazione adotti tutte le misure per porre in sicurezza i propri dipendenti al fine di tutela e prevenzione da tali episodi”.