Grave infortunio in un cantiere ad Asso: un operaio è precipitato.

E’ accaduto alle 17.30

L’infortunio sul lavoro è accaduto alle 17.30. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un operaio di 41 anni stava lavorando in un cantiere nei pressi di via al Lambro, situata nella frazione di Scarenna, dove all’improvviso sarebbe precipitato. Immediatamente allertati i soccorsi: ad Asso è arrivato l’elicottero da Como insieme a un’ambulanza della Sos di Canzo.

Ferite gravi

Un grave infortunio quello accaduto a Scarenna: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. L’operaio 41enne è stato medicato sul posto. Poi è stato trasportato in barella fino all’elicottero che si è alzato in volo verso l’ospedale in codice giallo. Le ferite riportate sarebbero gravi. Allertati anche i Carabinieri di Asso.