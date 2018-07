Violento scontro questa mattina ad Asso: un motociclista è rimasto ferito.

L’incidente

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 luglio, ad Asso in via Circonvallazione, poco dopo la galleria. Per cause ancora in fase di accertamento, c’è stato un violento scontro tra un’utilitaria e una moto. Erano le 6.30 di mattina. Ad avere la peggio è stato un centauro di 40 anni che ha riportato diverse ferite ed è stato soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Sos di Canzo, assistita dall’automedica.

Moto distrutta

La moto è finita fuori strada ed è andata quasi completamente distrutta a causa dell’incidente. Scoppiata una gomma dell’automobile che è rimasta seriamente danneggiata anche sulla fiancata. Sul posto, per eseguire i rilievi, una pattuglia dei Carabinieri di Asso.