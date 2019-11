Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre 2019, un’auto è finita contro una centralina del gas a Lambrugo.

Auto contro centralina del gas, paura a Lambrugo

I Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 16 per una fuga di gas in via San Carlo. Attimi di paura e lavoro delicato per i presenti. Secondo quanto è stato possibile ricostuire, un’auto sarebbe finita contro il montante che ospita una centralina. I pompieri sono quindi intervenuti per limitare la dispersione di gas. Sul posto anche le Forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’accaduto. Non si segnalano feriti.