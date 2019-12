Ecco che cos’è successo nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Auto contro un ostacolo a Erba

L’impatto è avvenuto intorno alle 4, in via California. Un uomo di 52 anni è stato soccorso dall’ambulanza e successivamente trasportato in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un infortunio a Lomazzo, all’interno di un impianto sportivo in via Pitagora. Ferita una giovane di 21 anni. Malore poco prima di mezzanotte a Mariano Comense, in piazza Roma. Una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale.