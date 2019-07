Auto distrutta dalle fiamme nell’area del distributore di benzina ad Albese con Cassano.

Un’automobile distrutta dal fuoco nella notte. L’incendio è avvenuto in via Lombardia, ad Albese con Cassano, nell’area di un distributore di benzina Ip. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco. Intervento necessario per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.