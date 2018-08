Una tragedia dalla dinamica difficile da credere: l’auto esce di strada e prima di atterrare su una casa vicina travolge una donna ferma in corrispondenza del guard rail. E’ successo in Valtellina: la donna, di Legnano, si trovava lì in vacanza.

Auto esce di strada su un tornante

La signora investita è spirata in ospedale a Sondalo ieri pomeriggio, ma l’incidente è accaduto mercoledì mattina a Teglio. La conducente di un’auto stava effettuando una manovra in corrispondenza di una curva e mentre procedeva in retromarcia ha investito la donna che si trovava a piedi schiacciandola contro il guardrail.

Atterrata sul tetto di una casa

Auto e pedone sono finiti fuori strada. Tanto la conducente della vettura che la donna investita – rispettivamente di 57 e 46 anni – sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e poi recuperare il veicolo.

