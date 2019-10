Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, un’auto è finita fuori strada a Rogeno.

Auto fuori strada a Rogeno

L’incidente è avvenuto sulla strada che da Rogeno porta a Molteno. A finire fuori dalla carreggiata, per motivi che non sono noti, una Seicento di colore rosso che è andata a bloccarsi in un dislivello a lato strada. L’auto è stata successivamente spostata dal carroattrezzi. Non risultano esserci feriti.