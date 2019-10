Auto in fiamme a Mariano Comense. E’ successo anche nella serata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019.

Auto in fiamme a Mariano: due casi in due giorni

I Vigili del fuoco sono al lavoro in via Vittorio Veneto per l’incendio di una vettura. Al momento non risultano esserci feriti. Episodio analogo era accaduto ieri, domenica 6 ottobre intorno alle 21 quando in via Cardinal Ferrari sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cantù e il distaccamento di Seregno.