Ieri, lunedì 23 dicembre 2019, c’è stato un intervento urgente dei Vigili del fuoco ad Erba.

Auto in fiamme ad Erba

L’allarme è scattato in via Barzaghi. Le fiamme si sono propagate da un auto che da tempo era ferma all’interno di un giardino, dopodiché hanno raggiunto legna e rifiuti. In corso indagini per capire le cause dell’accaduto.