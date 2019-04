Auto in fiamme in via Provinciale a Tavernerio.

Auto in fiamme a Tavernerio

Auto in fiamme: è successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, in via Provinciale a Tavernerio, proprio davanti al Municipio e alla scuola dell’infanzia. Per ragioni ancora da accertare, con tutta probabilità legate a un guasto al motore, un’auto Bmw di grossa cilindrata ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente nessuno si trovava nell’abitacolo e dunque non ci sono feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Erba e Como che hanno provveduto a estinguere l’incendio, che ormai aveva distrutto completamente il mezzo.