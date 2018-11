Auto in fiamme a Tavernerio, intervengono i Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme a Tavernerio

E’ successo alle 14.30 circa, lungo la Provinciale, proprio davanti al supermercato “Carrefour”. Per ragioni ignote, ma con tutta probabilità per cause accidentali legate a un guasto o a un cortocircuito, una Volkswagen Polo blu scuro avrebbe improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente nessuno era sulla vettura al momento dello scoppio dell’incendio. Sul posto si sono comunque portati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Como che hanno estinto le fiamme. Nessun ferito.

L’incidente ha causato lievi disagi alla circolazione lungo la via Provinciale, a causa del trasporto del mezzo da parte del carroattrezzi. Le code si sono tuttavia snellite in breve tempo.