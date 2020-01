Auto in fiamme lungo la Lomazzo-Bizzarone a Beregazzo con Figliaro.

Auto in fiamme, nessun ferito

Intorno alle 11.10 di questa mattina una vettura ha preso fuoco sulla strada provinciale che collega Appiano Gentile e Olgiate Comasco. Ancora da chiarire la dinamica ma, da quanto risulta, la vettura era in transito e si è fermata nel parcheggio nei pressi del concessionario “AppCar” per alcuni problemi. Poi l’incendio. Sul posto i Vigili del fuoco di Appiano Gentile che hanno domato le fiamme. Traffico rallentato lungo la Lomazzo-Bizzarone. Non si segnalano feriti.