Auto rubata a Inverigo nella notte tra il 5 e il 6 novembre in via San Giovanni Bosco a Romanò.

Auto rubata a Inverigo: l’appello

Brutta sorpresa martedì mattina, 6 novembre, per una giovane coppia di Inverigo che, aperta la porta di casa per uscire e dare inizio alla giornata lavorativa, non ha più ritrovato la propria auto, una Audi A4 station wagon tdi. Il mezzo, come di consueto, era stato parcheggiato la sera prima nel parcheggio privato proprio davanti alla loro abitazione. Subito è scattato l’allarme e i proprietari hanno allertato i Carabinieri ma purtroppo, almeno per il momento, dell’auto non sembra esserci traccia. I malcapitati hanno diffuso anche un appello attraverso i social, nella speranza che qualcuno possa avvistare la loro automobile, riconoscerla dalla targa e poterla così ritrovare.

