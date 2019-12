Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Auto si ribalta a Vertemate

L’impatto è avvenuto intorno alle 22. Sulla Sp per Bulgarello è stato soccorso un uomo di 36 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale. Spetterà ai Carabinieri di Cantù ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare un malore Como per un 38enne e un intervento anche ad Arosio, in via Volta.