Grave incidente intorno alle 17.10 in super 36: un’auto si è schiantata contro il guard rail.

Incidente in super 36

L’incidente è avvenuto in carreggiata nord, in direzione Lecco, nel tratto tra Civate e Suello, poco prima dell’uscita di Isella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco e sono stati allertati anche gli agenti della Polizia stradale ai quali toccherà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Non solo ma in super, in codice rosso, sono intervenuti i volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Fortunatamente però la donna a bordo dell’auto, una trentenne, non ha riportato gravi ferite tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale.

In compenso le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria stanno provocando rallentamenti.

