Autogru bloccata sulla statale Briantea a Olgiate Comasco, pochi metri prima del semaforo, all’altezza dell’ingresso del posteggio dell’oratorio parrocchiale.

Autogrù in panne, disagi per il traffico

Sul posto è intervenuta la Polizia locale , che sta regolando la viabilità. Il grande mezzo dei Vigili del fuoco di Como, infatti, è rimasto bloccato a causa di un guasto alla frizione. Disagi, quindi, per il traffico a rilento in centro. Il mezzo era diretto verso Binago, dove avrebbe dovuto raggiungere una squadra del distaccamento di Appiano Gentile in servizio per una pianta pericolante.