Azouz Marzouk è sbarcato da poco in Italia ma la polemica non si è fatta attendere.

L’ex marito di Raffaella chiede soldi per interviste

“Azouz è tornato solo ieri in Italia e già ha un agente ‘per concertare i termini economici per rilascio di esclusive o interviste’… stendiamo un velo pietoso”. Sono bastate queste poche, efficacissime, parole per far scoppiare un putiferio. A scriverle sulla sua pagina Facebook è Beppe Castagna, che nella Strage di Erba ha perso mamma, sorella e nipotino. Insieme a questo commento appare lo screen di un’altra pagina Facebook, nella quale un uomo annuncia proprio il ritorno di Azouz, aggiungendo che il suo nuovo legale “vi inviterà a contattare solo me per la gestione dell’agenda” e per “concertare i termini economici per rilascio di esclusive o interviste basate sulle dichiarazioni che farà in Tribunale al fine di far scarcerare Olindo e Rosa, ingiustamente condannati”.