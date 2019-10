La biblioteca di Merone ha predisposto un ricco calendario di eventi per l’autunno.

Biblioteca di Merone, ricco calendario di eventi per l’autunno

Questi i prossimi appuntamenti organizzati da ottobre a dicembre: ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le età.

Giovedì 24 ottobre, alle 21, sarà presentato il libro La sposa nel lago: un’indagine del commissario Stefania Valenti di Cocco&Magella. Luigi Torriani dialoga con gli autori. Durante la serata sarà possibile acquistare una copia del testo e farsela dedicare; domenica prossima 27 ottobre è in programma la visita guidata del Cenacolo Vinciano e di Santa Maria delle Grazie. Posti esauriti. Domenica 3 novembre, giro panoramico con il trenino rosso UNESCO del Bernina da Tirano e visita guidata del borgo di St. Moritz, Zuoz e Sils. Posti esauriti.

Sabato 9 novembre è in programma l’uscita per assistere al musical Notre Dame de Paris al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Domenica 10 novembre, giro panoramico con il trenino rosso UNESCO del Bernina da Tirano e visita guidata del borgo di St. Moritz, Zuoz e Sils. Posti esauriti. Domenica 10 novembre: visita guidata del Cenacolo Vinciano e di Santa Maria delle Grazie. Posti esauriti.

Giovedì 14 novembre, alle 21, sarà presentato il libro Sotto un cielo sempre azzurro di Andrea Vitali. Luigi Torriani dialoga con l’autore. Ci sarà la possibilità di acquistare una copia del testo e farsela dedicare. Sabato 16 novembre, dalle 16, presso la la sede delle associazioni di Merone (via Appiani 18) ci sarà il 16° incontro Nati per leggere di Merone, con letture animate per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori a partire dalle 16. Partecipazione libera. Domenica 24 novembre: visita guidata della mostra De Chirico presso Palazzo Reale di Milano.

Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre, interessante gita “Luci di Natale 2019”: viaggio alla scoperta della Foresta Nera e dell’Alsazia con i loro mercatini. Visita delle città di Donaueschingen, Titisee, Strasburgo, Colmar e Friburgo. Martedì 3 dicembre: concerto PFM canta De André Anniversary presso il Teatro degli Arcimboldi. Giovedì 5 dicembre, presentazione del nuovo libro di Pierfranco Negri “Il lago del destino. Storie di guerra, fra lago e monti“, con un capitolo dedicato all’assalto del treno a Merone del 14 settembre 1943. Luigi Torriani dialoga con l’autore. Si potrà acquistare una copia del testo e farsela dedicare. Domenica 15 dicembre: musical Singin’ In The Rain presso il Teatro Nazionale di Milano.

Un programma ricco di iniziative per tutti, quello della Biblioteca di Merone. E tanti altri eventi sono già in programma per il 2020.

Per ogni ulteriore informazione: biblioteca comunale c/o Palazzo Zaffiro Isacco, chiamare il numero 031/650611; inviare una mail a biblioteca@comune.merone.co.it.