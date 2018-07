Ecco che cos’è successo nella notte tra il 24 e il 25 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Precipita a Lezzeno

Pochi minuti prima delle 21 una bambina di tre anni è stata soccorsa dopo essere precipitata a Lezzeno. sulla strada che porta alla località Sormazzana. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sono arrivati sul posto con due ambulanze e l’automedica. C’è stato bisogno anche dell’intervento dell’elisoccorso che ha portato la piccola all’ospedale di Bergamo. Le ferite riportate sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano da capire i motivi della caduta.

Altri interventi

Da segnalare tre malori: due a Como, uno a Menaggio. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, le persone coinvolte sono state trasportata in ospedale in codice verde. A Cermenate, poco prima delle 6 invece una caduta all’interno di un impianto lavorativo. Un uomo di 44 anni è finito in codice giallo al Sant’Anna.

