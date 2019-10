Bomba al sindacato, paura nella notte a Monza.

Bomba ai sindacato, il fatto

Come riporta GiornalediMonza.it è accaduto attorno alle 3,30 in via Piave, una traversa di via Mentana. Qui ignoti, hanno forzato la tapparella di una delle finestre della sede del sindacato Monza Brianza-Cub e hanno lanciato all’interno, in uno degli uffici, una bomba molotov. Lo scoppio ha svegliato di soprassalto i residenti della palazzina al piano di sopra che hanno chiamato immediatamente i Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i responsabili del sindacato.

In mattinata il sindacato formalizzerà denuncia di quanto accaduto. Nel frattempo, il sindacato ha commentato quanto accaduto: “Questo attacco di carattere mafioso non fermerà la decisa e convinta lotta del nostro sindacato Cub a difesa degli interessi dei lavoratori”.

