Un cadavere mutilato e decapitato è stato ritrovato in fiamme in via Cascina Prati, in zona Bovisasca, a Milano. A trovare il corpo brutalizzato sono stati i Vigili del Fuoco che erano sul posto per domare le fiamme divampate su un marciapiede in seguito al rogo di alcuni rifiuti.

Cadavere mutilato e bruciato per strada a Milano

Una scena orrenda quella cui si sono trovati di fronte i pompieri, accorsi in zona per un “semplice” incendio rifiuti su un marciapiede. Solo successivamente si sono accorti del corpo martoriato abbandonato. Impossibile al momento avere informazioni in più sulla vicenda. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con Squadra mobile e scientifica. Foto e video dal luogo del ritrovamento su GiornalediMonza.it.

Foto: Bennati