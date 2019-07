Cade col parapendio recuperato dai Vigili del Fuoco.

Paura nel pomeriggio per un giovane, che si è lanciato con il parapendio nell’area attorno al Bollettone. Poco prima delle 14.30 è stato visto precipitare da alcuni passanti, che hanno dato immediatamente l’allarme.

Le ricerche

Le ricerche del giovane hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco di Como ed Erba, insieme al 118. Dopo quasi due ore, il giovane è stato recuperato in località Bocchette di Lemna, pizzo dell’Asino, sopra il Comune di Faggeto Lario. Qui ha infatti effettuato l’atterraggio di emergenza. L’uomo per fortuna non ha riportato ferite ed è stato successivamente raggiunto dai familiari.

