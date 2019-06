Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 giugno e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cade con l’auto nel torrente

Una donna di 50 anni, ieri poco prima delle 22, è caduta all’interno di un torrente in località Maglio con la sua auto. Sul posto i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Insieme a loro anche le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco con squadre da Canzo, Erba e l’autogru da Como. Momenti di grande paura per la donna, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Si segnala un’aggressione per un 21enne in via Varesina. Dopo i soccorsi sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Una malore a Erba, in via Milano, e una caduta al suolo a Griante. Ci sono state anche tre intossicazioni etiliche a Como, Capiago Intimiano e Cantù. Poco prima della 1, ad Asso si è verificato un incidente. Una ventenne è stata trasportata in codice verde all’ospedale.