Cade da cavallo. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile 2019.

Cade da cavallo ad Alzate: arriva l’elisoccorso

Dopo una brutta caduta da cavallo nell’impianto sportivo che sorge in via dei Platani al civico 317 ad Alzate sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e un’automedica, poi anche l’elisoccorso da Milano. Ferita una donna di 68 anni che è stata poi trasportata all’ospedale in codice giallo.