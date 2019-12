Incidente questa mattina, martedì 10 dicembre, in viale Brianza a Erba. Ferito un ciclista di 79 anni.

Incidente a Erba per un ciclista

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11. In viale Brianza sono intervenuti, in codice rosso, un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’auto medica. Stando a quanto è stato possibile sapere la persona rimasta ferita è caduta a terra mentre era in sella alla sua bicicletta, probabilmente a causa di un tombino che gli ha fatto perdere l’equilibrio della due ruote. Si tratta di un uomo di 79 anni che ha riportato ferite e traumi fortunatamente non gravi.

Immediatamente è partito l’allarme ai soccorsi che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ciclista al Pronto soccorso. Come anticipato le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il 79enne è stato trasportato al nosocomio in codice giallo.