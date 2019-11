Cade dalla bicicletta, soccorso un 22enne a Ponzate.

E’ successo a Ponzate questa mattina, giovedì 28 novembre, poco dopo le 11. L’episodio in via Volta: secondo una prima ricostruzione, un 22enne stava percorrendo la strada della frazione di Tavernerio in bicicletta quando, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe improvvisamente caduto. Sul posto i soccorsi della Croce Rossa di Lipomo con un’ambulanza e l’automedica, inizialmente giunti a Ponzate in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni del 22enne si sono rivelate meno gravi del previsto e il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Erba per accertamenti.